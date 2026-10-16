Kunno ya no soporta a Julio Camejo y expone un DESAGRADABLE HÁBITO que lo molesta en La Granja VIP (VIDEO)

Desde que tuvieron su explosiva pelea, Kunno y Julio Camejo se volvieron enemigos declarados en La Granja VIP. Así que la tolerancia entre ellos ha ido terminándose, tanto que los dos ya están pendientes de lo que hace mal el otro para señalarse errores. Y esta vez el que lo acusó con el Capataz fue Kunno, quien se quejó de que el actor supuestamente solo finge estar trabajando, pero en realidad no hace las tareas que le tocan, como limpiar la suciedad de los caballos y él termina haciéndolo porque le desagrada el olor.