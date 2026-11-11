Conforme las semanas avanzan, para los Granjeros se vuelve más difícil determinar quiénes serán los nominados de La Granja VIP. En este miércoles 11 de noviembre, La Asamblea se puso bastante fuerte con todo lo que se dijeron y con el proceso de votación para decidir quiénes quedarían en riesgo de eliminación.

Así es como votaron los Granjeros en La Asamblea, el proceso de nominación que a partir de esta semana tuvo nuevas reglas de puntos.

Rafa Mercadante le dio 2 puntos a Niurka y 1 a Mono Osuna.

Julio Camejo le dio 2 puntos a Niurka y 1 a Rafa.

Manelyk le dio 2 puntos a Niurka y 1 a Julio.

Ivonne Montero le dio 2 puntos a Niurka y 1 a Julio.

Mono le dio 2 puntos a Julio y 1 a Niurka.

La Bebeshita le dio 2 puntos a Niurka y 1 a Julio.

Kevyn “Bicolor” le dio 2 puntos a Julio y 1 a Niurka.

Kunno le dio 2 puntos a Julio y 1 a Niurka.

Niurka le dio 2 puntos a Mono y 1 a Bebeshita.

Con esta votación, en la Tabla de Nominados quedaron Niurka y Julio Camejo. “Mono” Osuna ganó el Huevo Dorado, que le dio el poder de elegir a otro nominado directamente; él escogió a Rafa Mercadante.

“Mono” Osuna no solo ganó el Huevo Dorado, sino el beneficio de El Más Gallito por decisión del público.

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Una semana crítica para los equipos en La Granja VIP

Hemos llegado a un punto clave para los 2 equipos que se han conformado en La Granja VIP, “La Resistencia” y “Los Disfuncionales”. Perder a un integrante más puede ser fatídico para cualquiera de los bandos, además de que cada vez es más difícil nominar o traicionar.

En ese sentido, “Los Disfuncionales” llegaron con desventaja a La Asamblea de la semana 10 porque los 2 primeros nominados pertenecen a este equipo.

Al tener ya a 2 “Disfuncionales” en la Tabla, las opciones son mucho más limitadas para “La Resistencia” a la hora de nominar.

Quiénes quedaron nominados por El Legado y El Duelo

La semana 10 de La Granja VIP comenzó con la nominación de Ivonne Montero por parte de Fernando Lozada, quien fue eliminado el domingo 8 de noviembre. Fernando quiso ponerle difícil el juego a los Granjeros, pues Ivonne estaba en la mira para ambos equipos a la hora de nominar esta semana.

Kevyn “Bicolor” quedó nominado el martes tras perder El Duelo de Nominación contra Rafael Mercadante. A Kevyn lo había seleccionado el público mediante votaciones para competir en esta dinámica, mientras a Rafa lo eligió Manelyk, La Capataz.