OFICIAL: Las NUEVAS REGLAS de Nominación en La Granja VIP, que comenzaron en La Asamblea número 10; en qué consisten y cómo afectan el juego

Las reglas de nominación en La Granja VIP cambiaron a partir de La Asamblea número 10. Adal Ramones anunció una modificación en la manera en que los granjeros deben emitir sus votos, mientras que Kristal Silva planteó que esta nueva distribución podría complicar los acuerdos entre aliados al momento de elegir a sus compañeros.

¿Cuáles son las nuevas reglas de nominación en La Granja VIP?

Desde esta Asamblea, cada participante deberá dar dos puntos a un granjero y un punto a otro. Es decir, tendrá que elegir a dos compañeros distintos y decidir quién recibe la cantidad mayor.

Antes, la mecánica habitual de La Asamblea consistía en otorgar un punto a un solo compañero. Los granjeros comunicaban su elección y explicaban las razones de su voto frente a los demás. Con el cambio, ya no deberán señalar únicamente a una persona durante su participación.

¿Cómo podría afectar esta regla a las alianzas?

Kristal Silva advirtió que el nuevo reparto podría dificultar las estrategias colectivas. Según explicó, ponerse de acuerdo para votar por un solo granjero ya no sería suficiente, pues ahora también deberán resolver a quién entregarle el punto restante.

La conductora planteó así la posibilidad de que algunas alianzas se vieran afectadas: además de coincidir en un nombre, sus integrantes tendrían que considerar una segunda elección y el peso de cada voto. Silva se preguntó: “¿A quién sacrificarán?”.

¿Quiénes estaban nominados antes de La Asamblea 10?

Antes de comenzar la votación entre compañeros de esta noche, Ivonne Montero y Kevyn Contreras “Bicolor” ya formaban parte de la tabla de nominados.

La actriz recibió la nominación mediante El Legado de Fernando Lozada, tras la salida del participante. Por su parte, Bicolor quedó en riesgo después de perder El Duelo de Nominación frente a Rafael Mercadante, el martes 10 de noviembre.