“Me cae gorda en pocas palabras, se cree mucho": Pimpinela se va con TODO hacia Manelyk en La Granja VIP
¡La tensión subió de nivel! Pimpinela envió un mensaje fuerte y contundente a Manelyk donde dejó claro que no la quiere ver más en la competencia.
Este domingo durante la Gala de Eliminación Pimpinela dejó claro que no le gustaría que Manelyk continuara en la competencia ya que dijo “Me cae gorda en pocas palabras, se cree mucho, grita mucho y se siente superior a todos los otros y no se vale”.