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Granjeros: La Granja VIP Segunda Temporada
Carlos Trejo
Ivonne Montero
Kenny Avilés
Kevin Contreras "Bicolor"
Kunno
Rafael Mercadante
Fernando Lozada
María Karunna
Niurka Marcos
Mónica Escobedo
Daniela Alexis "Bebeshita"
Abigail Pak "La Coreañera"
Natalia Alcocer
Manelyk González
Pimpinela Escarlata
Mono Osuna
Pascal Nadaud
Julio Camejo
Azalia 'La Negra'
Conductores | La Granja VIP Segunda Temporada | Críticos
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