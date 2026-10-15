ÚLTIMA HORA: Kevyn “Bicolor” gana Huevo Dorado y NOMINA a Julio Camejo

Este sexto miércoles de La Granja VIP se llevó a cabo el juego del poder llamado “La Cosecha Extrema” en donde dos equipos (rosa y amarillo) se enfrentaron en una prueba de destreza física para recolectar 15 manzanas. Luego de gran esfuerzo y vencer al reloj, Kevyn "Bicolor" ganó por lo que ha obtenido el poder del Huevo Dorado, el cual le dio un gran poder, salvó a Ivonne Montero y la sacó de la Tabla de Nominación, por otro lado, nominó directamente a Julio Camejo, por lo que se encuentra en riesgo de ser eliminado el próximo domingo.

Pablo Montero RECHAZA a Natalia Alcocer en La Granja VIP y Manelyk lo pone en evidencia (VIDEO)

¿Quiénes han ganado el beneficio del Huevo Dorado en La Granja VIP?

Diversos Granjeros han tenido la oportunidad de ganar el Huevo Dorado como Manelyk, quién en la segunda semana obtuvo este beneficio y lo utilizó para nominar a Kevyn Contreras “Bicolor”. Por otro lado, Natalia Alcocer y Pablo Montero también lo han obtenido; en dicha ocasión lo utilizaron para nominar a Kunno y Manelyk González. Por su parte, Mario “Mono” Osuna también lo ha obtenido, premio que utilizó para salvar a Mónica Escobedo de la Tabla de Nominación.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para salvar a uno de los nominados de la sexta semana del reality?

El voto del público juega un papel decisivo para salvar a uno de los nominados de la sexta semana. Emitir el voto es muy sencillo, lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.