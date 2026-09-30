Qué es el Huevo Dorado en La Granja VIP y por qué todos los Granjeros quieren ganarlo

En La Granja VIP Segunda Temporada todo cuenta y así como cualquier error puede llevar a la tabla de nominados, también hay diferentes oportunidades para obtener recompensas. Y uno de los que todos anhelan tener, es el Huevo Dorado, que está en juego cada miércoles.

Por lo que de cara a la cuarta Asamblea de Nominación, los Granjeros ya están pensando también en ganar esta recompensa, pues conforme van avanzando los días se dan cuenta de la importancia que tiene ir siempre un paso adelante de sus rivales. Esto porque podría marcar la diferencia entre estar en riesgo de eliminación o portar un poder que pueden aplicar para momentos específicos.

El Huevo Dorado de La Granja VIP es una de las recompensas más codiciadas|ESPECIAL

¿Cómo se gana el Huevo Dorado en La Granja VIP?

Para ser el poseedor absoluto del Huevo Dorado en La Granja VIP, los Granjeros tienen que pasar por dos etapas. La primera consiste en un reto por equipos y el grupo ganador participa en la ronda final, pero solo uno de los integrantes puede llevárselo.

¿Cuáles son los beneficios del Huevo Dorado? Así puede cambiar el rumbo de La Granja VIP

En cuanto a las ventajas del Huevo Dorado, cada semana van cambiando, pero siempre son muy llamativos y cuando se usan de forma estratégica, tienen la capacidad de definir el rumbo de la competencia. Esto fue lo que pasó cuando Manelyk lo ganó en la semana 3 y pudo elegir a Carlos Trejo para que solo pudiera salvarse por votos, lo que alteró los planes de su equipo y el "cazafantasmas" terminó convirtiéndose en el tercer eliminado de La Granja VIP.

La que también se lo ganó en la semana 1, fue Daniela Alexis "Bebeshita", quien pudo intercambiar su lugar como Peón y eligió a Rafa Mercadante para que se hiciera cargo de las tareas pesadas que le tocaban a ella. Y en la semana 2, Manelyk igual fue la dueña del Huevo Dorado y tuvo el poder para mandar a Kevyn "Bicolor" a la tabla de nominados de forma directa, es decir, sin que reuniera los puntos necesarios en la Asamblea.