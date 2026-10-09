¡La Traición ya tiene plan! El equipo de Ivonne Montero ya cerró sus filas en La Granja VIP

En La Granja VIP, Ivonne Montero, Pablo Montero, Natalia Alcocer, Kevin Bicolor, Rafa Mercadante, Pimpinela Escarlata y Julio Camejo parecen haber fortalecido su alianza al ponerse de acuerdo sobre la estrategia que seguirán. Durante este día, los siete granjeros definieron sus movimientos y dejaron claro que quieren trabajar en equipo para alcanzar su objetivo: salvar a Natalia Alcocer. Con este acuerdo, el grupo demuestra que ya tiene una postura común ante las decisiones que vienen. La unión podría ser clave en la competencia, pues ahora sus integrantes saben qué camino seguir y a quién respaldar. La estrategia está definida, pero falta ver cómo reaccionarán los demás habitantes de la granja.