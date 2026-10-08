¿Dejaron fuera a Niurka? Surge un nuevo equipo en La Granja VIP y ya piden apoyo para las “MermeLadys”

Las alianzas dentro de La Granja VIP siguen cambiando y ahora parece haber nacido un nuevo equipo. Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Pimpinela Escarlata encontraron una peculiar forma de identificarse mientras realizaban una de las tareas de la granja: pelar mandarinas para preparar mermelada. Entre bromas, decidieron llamarse “Las Mermeladys” e incluso pidieron al público que votara por ellas. Aunque el nombre surgió como una ocurrencia durante la preparación de la mermelada, detrás de este momento también existe una nueva estrategia de convivencia. Desde ayer, las tres participantes han comenzado a mostrarse más unidas y todo apunta a que podrían estar formando un bloque para hacerle frente al equipo encabezado por Manelyk.

Las Mermeladys buscan hacerle frente al equipo de Manelyk

La nueva alianza comenzó a tomar forma después de que Natalia, Ivonne y Pimpinela coincidieran en algunas de sus percepciones sobre las estrategias que se están utilizando dentro de la granja. Una de las situaciones que identificaron tiene que ver con Azalia, pues consideran que ella suele decirle a cada participante aquello que quiere escuchar, mientras continúa manteniéndose fiel a su propio equipo.

Esta percepción habría contribuido a que las tres participantes comenzaran a acercarse más y a buscar una estrategia en conjunto. Ahora, la aparición de “Las Mermeladys” podría representar la formación de un nuevo bloque frente al grupo de Manelyk, especialmente en una etapa donde cada voto puede resultar determinante.

Ivonne Montero y Pimpinela anteriormente habían estado relacionadas con el equipo de Niurka, pero la situación actual complica que esa alianza pueda mantenerse de la misma manera. El conflicto entre Niurka y Natalia hace prácticamente imposible que la cubana forme parte de este nuevo grupo, pese a que Ivonne y Pimpinela sí habían tenido cercanía con ella. Por ahora, “Las Mermeladys” comenzaron como tres participantes pelando mandarinas y haciendo mermelada, pero su unión podría terminar teniendo un significado mucho más importante dentro de la competencia. Con los grupos cada vez más definidos, la pregunta es si esta nueva alianza logrará consolidarse y convertirse en un contrapeso para el equipo de Manelyk.