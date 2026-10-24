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Los Granjeros revelan por qué el jueves es el día más DIFÍCIL de La Granja VIP

El hambre también pasa factura y puede intensificar las emociones de los participantes

Rafa Mercadante y Fer Lozada coincidieron en que el jueves es uno de los días más complicados dentro de La Granja VIP, debido a la carga emocional que deja el cara a cara. Después de expresar lo que piensan de sus compañeros, los participantes deben seguir conviviendo con las personas a quienes dirigieron sus palabras, una situación que puede generar tensión e incomodidad. Además, señalaron que el desgaste se intensifica para los feos, pues la falta de comida también influye en sus emociones. Así, el cansancio, el hambre y los conflictos acumulados convierten este día en un verdadero reto para los granjeros.

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