A qué hora es la séptima Gala de Eliminación de La Granja VIP y dónde verla EN VIVO

La séptima semana de La Granja VIP está cerca de llegar a su fin y cinco participantes dependen del apoyo del público para continuar en la competencia. Después de varios movimientos en la tabla de nominados, los aficionados se preparan para una nueva Gala de Eliminación que podría cambiar el panorama de las alianzas.

Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer y Kunno son los Granjeros que se encuentran en riesgo. Mientras esperan por conocer la decisión de los espectadores, aquí te contamos todos los detalles para seguir la transmisión y descubrir quién tendrá que abandonar el reality.

¿A qué hora es la séptima Gala de Eliminación de La Granja VIP?

La séptima Gala de Eliminación se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la emisión se conocerá quién será el siguiente participante en despedirse de sus compañeros y dejar la competencia.

Cabe destacar que este horario corresponde al inicio del programa. La salida del Granjero eliminado se anunciará durante el desarrollo de la gala, por lo que deberás estar atento a la transmisión para conocer cómo queda definido el futuro de los nominados.

¿Dónde ver EN VIVO la séptima Gala de Eliminación?

Los aficionados podrán ver la séptima Gala de Eliminación EN VIVO y GRATIS a través de la señal de televisión abierta de Azteca UNO. También estará disponible por internet mediante el sitio oficial de TV Azteca y desde la aplicación TV Azteca EN VIVO.

Si quieres seguir el programa desde tu celular o computadora, puedes ingresar a la transmisión oficial de La Granja VIP. Así podrás acompañar a tu favorito durante una de las noches más importantes de la semana.

¿Quiénes están nominados en la séptima semana de La Granja VIP?

La tabla definitiva quedó conformada por Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda, Natalia Alcocer y Kunno. Sin embargo, cada uno llegó a la nominación por un camino diferente y las últimas dinámicas fueron determinantes para completar la lista.

Manelyk perdió el Duelo de Nominación contra Azalia, mientras que Rafa Mercadante fue el más votado durante La Asamblea. Posteriormente, Julio Camejo tuvo que resolver un empate entre Azalia y Mono Osuna, tomando la decisión de enviar a su compañera a la tabla.

Por otro lado, Fernando Lozada consiguió salir de peligro al ganar La Salvación. Después utilizó La Traición para salvar a Mono y nominar a Natalia Alcocer, quien recibió la oportunidad de enviar a otro participante a la tabla y escogió a Kunno. De esta manera, quedaron definidos los cinco Granjeros en riesgo.