“Nunca pensé que esto saldría de mi boca": Manelyk admite un ERROR que le salió muy caro en La Granja VIP (VIDEO)
Ahora que su equipo tiene una rivalidad declarada con varios de La Granja VIP, Manelyk reconoció que juzgó demasiado pronto a Ivonne Montero y debió escucharla.
Las estrategias de Natalia Alcocer en La Granja VIP no están agradándole a sus enemigos, en especial desde que les quedó claro que hará todo lo posible para perjudicarlos y empezó con la nominación a Pascal Nadaud. Así que todos estos movimientos hicieron reflexionar a Manelyk, quien aceptó que debió hacer caso cuando Ivonne Montero dijo que era mejor tratarla con cuidado y hasta hizo referencia a un “beso de Judas”.