“Nunca pensé que esto saldría de mi boca": Manelyk admite un ERROR que le salió muy caro en La Granja VIP (VIDEO)

Las estrategias de Natalia Alcocer en La Granja VIP no están agradándole a sus enemigos, en especial desde que les quedó claro que hará todo lo posible para perjudicarlos y empezó con la nominación a Pascal Nadaud. Así que todos estos movimientos hicieron reflexionar a Manelyk, quien aceptó que debió hacer caso cuando Ivonne Montero dijo que era mejor tratarla con cuidado y hasta hizo referencia a un “beso de Judas”.