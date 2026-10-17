¡Manelyk cumplió su palabra! Esta fue la falta que cometió la Granjera y les costó una MULTA a todos en La Granja VIP

Manelyk volvió a dar de qué hablar en La Granja VIP tras advertirle a Pablo Montero que estaba dispuesta a gastarse el presupuesto. La participante explicó que, al estar como peona, no podía comer toda la comida destinada a los granjeros, pero eso no la detuvo. La influencer decidió comerse un corte de carne y recordó su postura con una frase contundente: “La que avisa no traiciona”. Ante lo ocurrido, Pablo reaccionó con resignación, pues consideró que ya no había mucho que hacer. Finalmente, la decisión de Manelyk tuvo consecuencias y los habitantes recibieron una multa.