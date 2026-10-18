Kevyn “Bicolor” podría estar alejándose de su equipo en La Granja VIP después de aceptar una propuesta de Manelyk y Azalia. El participante, quien actualmente vive como peón, expresó su aburrimiento por la comida que le corresponde y terminó considerando una alternativa que podría generar comentarios entre sus compañeros. Durante la conversación, Manelyk y Azalia le plantearon la posibilidad de romper las reglas para comer algo diferente y darse un gusto. Ante la propuesta, Kevyn aceptó, por lo que surgieron dudas sobre su lealtad al equipo y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para dejar atrás la rutina de los Peones.

Kevyn se cansa de la comida de los Peones y acepta una propuesta inesperada

La situación comenzó cuando Kevyn comentó que estaba aburrido de comer lo mismo. Su condición de peón implica enfrentar una dinámica distinta a la de otros participantes, tanto en las tareas como en las comodidades y la alimentación. Al escuchar sus quejas, Manelyk y Azalia le sugirieron buscar la manera de comer algo más rico, incluso si eso significaba saltarse las reglas establecidas dentro de la competencia. La idea llamó la atención de Kevyn, quien estuvo de acuerdo con la propuesta.

¿Traición en La Granja VIP? Kevyn “Bicolor” acepta la tentación que le ofrecieron Manelyk y Azalia|La Granja VIP

El intercambio abrió la posibilidad de que el participante se involucre en una decisión que podría traer consecuencias si las reglas de La Granja VIP se aplican de manera estricta. Sin embargo, aceptar la sugerencia no significa que haya cambiado oficialmente de equipo ni que se haya confirmado una sanción.

¿Kevyn podría darle la espalda a sus compañeros?

La decisión también despierta preguntas sobre la relación de Kevyn con los demás granjeros. Su acercamiento a Manelyk y Azalia podría interpretarse como una señal de complicidad, aunque la conversación estuvo centrada en su inconformidad con la comida y en la posibilidad de probar algo diferente.

¿Traición en La Granja VIP? Kevyn “Bicolor” acepta la tentación que le ofrecieron Manelyk y Azalia|La Granja VIP

Por ahora, queda por ver si el plan se concreta y si otros participantes se enteran de lo que hablaron. En una competencia donde la convivencia y el cumplimiento de las reglas forman parte del juego, incluso una decisión relacionada con la comida puede convertirse en motivo de discusión. ¿Será que Kevyn está dispuesto a arriesgarse por un antojo o todo quedará en una propuesta entre compañeros?