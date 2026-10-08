“No me importa": Manelyk desafía las consecuencias de su MAL COMPORTAMIENTO en La Granja VIP (VIDEO)
A Mane todavía le faltan varios días de castigo por romper las reglas de La Granja VIP y ya se está dando cuenta de todo lo que puede perder si vuelve a fallar.
En un arrebato de enojo, Manelyk tiró a la basura la comida de Kevyn “Bicolor”, un acto que no quedó impune y por el que recibió un severo castigo en La Granja VIP. Y aunque ya estaba mentalizada a que solo podría comer lo mismo que los Peones, no imaginaba que también la dejarían sin su café matutino y que la excluirían de una divertida actividad, un momento que la puso triste y hasta confesó que hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación.