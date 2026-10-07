“Te estás pasando de cínico": Confrontan a Kevyn Contreras tras pleito por la comida con Manelyk en La Granja VIP

Manelyk y Kevyn Contreras protagonizaron una fuerte pelea en La Granja VIP. Esto porque "Bicolor" cenó sin importarle que los multaran porque es Peón y además no consideró que su compañera todavía no comía nada. En ese momento, la llamada "reina de los realities" enfureció y le arrebató el plato para tirarlo a la basura mientras le reclamaba por su actitud.

Esta incómoda situación dejó a todos sorprendidos, pero en el momento ninguno de los Granjeros intervino. Así que una vez que las cosas se fueron calmando, Mónica decidió hablar con el comediante sobre el tema, pero no para darle la razón, sino para reclamarle el descaro con el que está actuando al pensar que es el único que la pasa mal y que por eso tiene derecho a romper las reglas.

"Ya estás entrando en el cinismo y es cuando decimos no. Puedo tratar de ponerme en tus zapatos, que llevas tres semanas así y que no comes casi nada, pero los Granjeros también ya están diciendo que se les están acabando las cosas. Entonces ahí sí ya te estás pasando de cínico", dijo Escobedo, que estuvo en primera fila durante la discusión.

Mónica habló con Kevyn sobre su actitud en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué todos están enojados con Kevyn "Bicolor"? Julio Camejo lo aconseja en La Granja VIP

A la plática se sumó Julio Camejo, quien en más de una ocasión ha dicho que es aliado de Kevyn Contreras, solo que en esta ocasión no le dio la razón y consideró que el arrebato de Manelyk en La Granja VIP se pudo evitar. Y es que según él vio las cosas, no solo se equivocó agarrando la comida que le tocaba a alguien más, también estuvo mal al hacerlo enfrente de Mono y los demás Peones, pues fue una forma de retarlos.

"Entiendo el punto de vista de todos, pero no seas mam*n, todos hemos pasado por el Peonato o vamos a pasar. Sabemos que es delicado, pero si ya lo vas a hacer, al menos no te pongas a comer enfrente de los demás, con cinismo, porque ahí es cuando se puede interpretar como que te está valiendo madres", apuntó el cubano, que también tiene los alimentos limitados y hasta ahora ha tratado de respetarlo.

“Trágatelo de la basura": Manelyk ESTALLA y le arrebata el plato de comida a Kevyn en La Granja VIP (VIDEO)

Mónica Escobedo advierte a Kevyn Contreras de las consecuencias por romper las reglas en La Granja VIP

Un detalle que Mónica no dejó pasar, fue el avisarle a Kevyn que no le convenía hacerse de más enemigos en La Granja VIP. Esto porque considera que está en un punto donde varios se pondrán en su contra y al final saldrá perdiendo, independientemente de lo que esté pasando con el público o si su estrategia de "víctima" le está funcionando.

"Si entramos una dinámica de quién le hace la vida más imposible a quién, ahí sí vas a valer madres, porque van a ser todos contra ti y ahí ya no te va a gustar", finalizó esta incómoda, pero necesaria conversación.