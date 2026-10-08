“Yo no soy Peón": Manelyk descubre lo peor de su CASTIGO en La Granja VIP y podría romper las reglas (VIDEO)
Para Mane no será nada sencillo asumir las consecuencias de sus actos en La Granja VIP y se puso de mal humor cuando se dio cuenta de lo que tiene prohibido.
Manelyk tiró a la basura la comida de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP y fue severamente castigada por este desperdicio. Así que hasta la siguiente semana, tendrá que comer lo mismo que los Peones y aunque ella en un principio dijo que no tenía problemas en acatar las indicaciones, no sabía que tampoco podría tomar café y se preocupó al darse cuenta de lo que le espera.