Manelyk descubrió la estrategia de Julio Camejo en La Granja VIP y ya está pensando en eliminarlo (VIDEO)

Pese a las diferencias que Manelyk y Fernando Lozada han tenido en La Granja VIP, siguen siendo buenos amigos y son confidentes. Así que aprovecharon el rato lavando el baño para platicar de un tema que tiene a la “reina de los realities” confundida: el doble juego que estaría llevando Julio Camejo y que sería su estrategia para que nadie lo nomine, un plan que podría terminarse ahora que Mane ya se dio cuenta y hasta piensa en subirlo a la placa para que sea el próximo eliminado.