¿Traición a Manelyk en La Granja VIP? El trato secreto en su equipo para la final que NO la considera

Desde la semana 1, Manelyk empezó a reclutar aliados en La Granja VIP. Fue así como Pascal Nadaud y Fernando Lozada se unieron a ella para armar estrategias y se han mantenido firmes en ser leales como equipo, pero parece que esto podría cambiar y los Granjeros ya están pensando qué hacer para mantenerse juntos en toda la competencia.

Y es que luego de que les tocó compartir como Peones y en la suite del Capataz, construyeron una linda amistad que están dispuestos a proteger a costa de cualquier cosa. Así lo aseguraron durante una charla matutina en la que los atletas platicaron sobre la posibilidad de que les toque nominarse y acordaron ser honestos para evitarse conflictos.

"Si eventualmente toca que yo me tenga que ir a la tabla y tú me tienes que mandar, nada más dime antes. Yo no tengo problema si eres directo conmigo, porque puede pasar", dijo Pascal, mientras Fer le repetía que siempre que pudiera evitarlo, procuraría no afectarlo.

Fernando y Pascal quieren llegar juntos a la final de La Granja VIP|ESPECIAL

¿Y el equipo? Fernando Lozada y Pascal Nadaud sellan un pacto para La Granja VIP

En un momento de sinceridad, Fer Lozada le dijo a Pascal que ya le tiene una gran estima y que le tomó cariño en el poco tiempo que llevan conociéndose en La Granja VIP, un sentimiento que sabe, es recíproco. "Yo 100% te lo diría, porque siento que tú también lo harías, lo sé porque me quieres wey. Sé que sería tu última opción y lo entendería. Entiendo que es un juego, pero como es un juego, sí quiero llegar contigo a la final", expresó el conductor de TV.

Y para sellar este trato, los Granjeros se dieron un apretón de manos como símbolo del compromiso que están haciendo ahora que los dos tienen claro que la prioridad es evitar la eliminación. Lo que no mencionaron, fue si le contarán a Manelyk y todo su equipo de La Granja VIP que quieren protegerse y que no se tienen como opción para sacrificarse.