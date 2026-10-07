“Trágatelo de la basura": Manelyk ESTALLA y le arrebata el plato de comida a Kevyn en La Granja VIP (VIDEO)

Kevyn “Bicolor” se niega a cumplir sus obligaciones como Peón de La Granja VIP y nuevamente se puso a comer de la despensa general, argumentando que luego arreglaría este tema con Kunno, que es el Capataz de la semana 5. Lo que no se fijó, fue que se sirvió la porción de Manelyk, quien al darse cuenta de lo que pasaba, enfureció y le arrebató el plato para tirar la comida a la basura, todo mientras le gritaba que se lo “tragara” de la basura y que no le importaba si la nominaba por esta situación.