Manelyk quiere venganza y le ESCONDE LA COMIDA a Kevyn Contreras en La Granja VIP (VIDEO)

Después de que se quedó sin cenar por culpa de Kevyn “Bicolor”, Manelyk ya dejó claro que no permitirá que rompa las reglas de La Granja VIP, sin importar que se defienda diciendo que Kunno le dio permiso. Y para hacerle la vida un poco más complicada, Mane se unió con Azalia y Mónica para esconder la comida, pues piensan que esta es la única manera de que respete y deje de tomar cosas que tiene prohibidas por ser Peón.