“Conmigo no te metas": Manelyk se justifica por tirar la comida de Kevyn Contreras a la basura en La Granja VIP (VIDEO)
A Mane no le importa echarse de enemigo a “Bicolor” en La Granja VIP y ya advirtió que está dispuesta a hacerle la vida imposible si vuelve a dejarla sin comer.
Como Capataz de La Granja VIP, Kunno se tomó el tiempo para hablar con Manelyk sobre la pelea con Kevyn Contreras en la que le tiró un plato de comida a la basura. Al respecto, la “reina de los realities” aseguró que su reacción fue provocada porque el comediante se estaba burlando de ella y cree que todo lo hizo con la intención de poder victimizarse. Eso sí, ya dejó claro que no piensa permitir que la usen y avisó que no le importa ningún acuerdo, pues cada que vea a “Bicolor” comiendo lo que no le corresponde, se lo va a seguir quitando hasta que se canse.