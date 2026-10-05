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La Granja VIP 24/7
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“No tiene un pelo de tonto”: Manelyk y su grupo ven a este Granjero como una AMENAZA en La Granja VIP

El bando de Manelyk González tendrá especial atención sobre este Granjero que ha pasado desapercibido durante las primeras semanas

Manelyk González y su grupo comenzaron a planear su estrategia para el miércoles de Asamblea. Los Granjeros prestaron especial atención en Pimpinela Escarlata, quien estaría llevando a cabo un juego de “inocente” para caerle bien tanto a los participantes como al público. Llegaron a la conclusión de que es una amenaza para la alianza de cara al futuro.

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