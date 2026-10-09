“Así hablo yo": Mónica Escobedo encara a Pimpinela tras su traición en La Granja VIP (VIDEO)

Mónica se puso sensible después de ser la que más votos tuvo en la Asamblea de Nominación, en especial porque la traicionaron personas a las que consideraba sus aliados, como Pimpinela. Y si bien al principio dijo que no se lo tomaba personal, después tuvo actitudes pesadas con el luchador, así que no les quedó más remedio que sentarse a aclarar las cosas.