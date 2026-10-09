“Tú sí estás guapa y sensual": La insólita teoría de que Ivonne Montero le tiene ENVIDIA a Mónica en La Granja VIP

Los pleitos entre Ivonne Montero y Mónica Escobedo no dan tregua en La Granja VIP. Y es que luego del incómodo enfrentamiento que tuvieron en el Cara a Cara, siguió la tensión en la dinámica de bloquear la salvación, un momento en el que volvieron a intercambiar dardos y que puso a Kunno a pensar en la posibilidad de que todo este coraje sea resultado de la envidia que siente la actriz.

Así lo reveló durante una reunión secreta en el cuarto de lavado, donde junto a Manelyk, hablaron de que las cosas que Ivonne critica sobre Mónica, sería simplemente porque le tiene celos. "Yo siento que es envidia. A ver, no son de la misma edad, pero tú eres mucho más jovial, chida y conectaste mejor con nosotros, por eso creo que es envidia. Y por eso dice que te estás subiendo a un ladrillo, cuando justo ya ha sido lo mejor de toda tu carrera. Siento que lo que dice de que te vamos a tirar, es porque tiene envidia de que ella sí congenió. De que por algo dice que sí estás bonita, guapa y sensual, pero a dónde lo lleva", dijo el influencer.

Kunno y Manelyk le aseguraron a Mónica que Ivonne le tiene envidia|ESPECIAL

¿Ivonne Montero está celosa de Mónica Escobedo por La Granja VIP? Esto piensa Manelyk

Por su parte, Manelyk apoyó la teoría de Kunno y admitió que desde su perspectiva, sí podría pensar que Ivonne Montero tiene envidia de la personalidad de Mónica Escobedo, pues cree que ella se lleva mejor con los demás y esto la haría sentir molesta, llevándola a desquitarse en sus Cara a Cara, como la vez que le gritó frente a todos y la acusó de tratarla mal.

"Tú sí eres graciosa, sí convives, sí hablas, haces reír. Y la otra (Ivonne) solo hace sus cositas y su oratoria", apuntó Mane, quien también es enemiga declarada con Ivonne Montero desde que tuvieron problemas por culpa de Julio Camejo en La Granja VIP.