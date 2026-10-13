Nuevo integrante en La Granja VIP; los Granjeros presenciaron el nacimiento del potrillo de Paloma, la Yegua y así fueron sus reacciones

¡La familia de La Granja VIP sigue creciendo! Este lunes 12 de octubre, Paloma, la nueva yegua de La Granja, dio a luz a su tercer potrillo y sorprendió a los granjeros, quienes corrieron a conocer al recién nacido. La llegada del pequeño animal dio paso a una serie de reflexiones sobre la maternidad, el cuidado de las crías y la experiencia de presenciar un nacimiento.

La sorpresa fue todavía mayor porque el parto se adelantó respecto a la fecha que esperaban. Durante la transmisión, Adal Ramones explicó que los participantes se habían ahorrado las guardias que tendrían que haber realizado para vigilar a Paloma antes del nacimiento. Sin embargo, ahora tendrán que prestar atención a las necesidades de la yegua y su potrillo.

La Granja VIP se prepara para una llegada especial: ¿cuándo nacerá el potrillo de Paloma?

¿Qué dijeron los granjeros sobre el nacimiento del potrillo de Paloma?

Uno de los primeros en expresar lo que significaba este acontecimiento fue Fernando Lozada, quien habló de su cariño por los animales y reconoció que la experiencia le había provocado ganas de llorar. "Yo nunca había visto un caballito bebé y me da, no sé por qué, tengo ganas de llorar. Pero es porque es algo mágico", compartió el granjero.

Fernando también aprovechó para reconocer el papel de las madres de todas las especies. Sus palabras dieron paso a una reflexión de Adal Ramones, quien recordó que Paloma había llevado al potrillo durante la gestación y que sería ella quien se encargaría de cuidarlo y acompañarlo en sus primeros pasos.

Por su parte, Manelyk González reveló que, incluso antes de la llegada de Paloma, había estado conversando con Esther sobre lo que significaba que la yegua estuviera por convertirse nuevamente en madre.

"Estaba como que muy orgullosa de ella y que son como súper valientes. Es el tercer potrillo de Paloma y miren cómo está parada, fuerte. Es impresionante el poder que tenemos las mujeres para dar a luz", expresó Mane.

La conversación continuó con Niurka Marcos, quien se detuvo en los primeros cuidados que la madre estaba proporcionando al recién nacido. La cubana destacó que estaban observando también el proceso posterior al parto. "Hay mucha emoción porque además vemos el otro proceso, donde está soltando apenas la placenta, los residuos que quedan después del parto", comentó.

Niurka también describió cómo Paloma permanecía concentrada en lamer a su cría y aseguró que el nacimiento había reunido a los participantes de una manera especial.

"Se nos han olvidado las rivalidades. Nos tiene aquí abrazadas", afirmó mientras observaba a la yegua.

Pablo Montero recibe al nuevo potrillo durante su semana como Capataz de La Granja VIP

El nacimiento también tuvo un significado particular para Pablo Montero, quien comenzó su semana como El Capataz con la llegada de un nuevo animal.

El cantante recordó que ya había presenciado situaciones similares en el rancho junto a su hermano, el Chato, y consideró que lo ocurrido era una bendición. "Es un regalo de Dios estar viendo esto. Lo hemos visto mucho en el rancho con mi hermano el Chato y es una bendición lo que está pasando, cómo se está comportando Paloma", aseguró.

Además, relacionó el acontecimiento con su reciente triunfo para convertirse en El Capataz, un logro que había dedicado a sus hijas. "Le dediqué este triunfo a mis hijas por el primer lugar, por estar en la capatacía. Y bueno, pues es un regalo esta semana recibir esta bendición", agregó.

Por el momento, todavía no se ha confirmado el sexo del potrillo de Paloma. A su vez, durante la transmisión, Alfredo Adame propuso que fuera el público de La Granja VIP quien eligiera cómo llamar al nuevo integrante.