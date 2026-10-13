ÚLTIMA HORA: Pablo Montero se convierte en el CAPATAZ de la sexta semana en La Granja VIP; estas son las decisiones que deberá tomar

Esta tarde se llevó a cabo el juego de clasificación por el Juego del Capataz en La Granja VIP Ivonne Montero, al ser "El Más Gallito" de la semana obtuvo pase automático para jugar, mientras que hoy por la tarde Bebeshita, Julio Camejo y Pablo Montero se enfrentaron a un reto de habilidades en el cual ellos fueron los ganadores y clasificaron al juego final. Sin embargo solo hubo un ganador y este fue Pablo Montero, quien tuvo varias trabas durante la prueba, se lastimó, pero salió victorioso.

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¿Qué decisiones debe tomar el Capataz de La Granja VIP?

Pablo Montero nuevo Capataz de La Granja VIP, debe tomar fuertes decisiones durante esta semana, pues debe pensar qué actividades dejará a los Peones y cuáles a los Granjeros, otra de sus funciones es vigilar que todos cumplan con su trabajo y a la vez que no cumplan infracciones que resten al presupuesto. Una de las últimas actividades que debe hacer Pablo al finalizar la semana es hacer las compras de suministros de comida y limpieza para la séptima semana del reality.

¿Quiénes no pudieron jugar esta semana por el Capataz en La Granja VIP?

Las reglas son muy claras, los Peones no pudieron participar en el juego para clasificar e ir a duelo por el Capataz, así que Natalia Alcocer, Kevyn "Bicolor", Fernando Lozada y Manelyk, quien fue elegida por el público como Peón no tuvieron ninguna oportunidad. El resto de los Granjeros pudieron jugar por la tarde; sin embargo, solo Bebeshita, Pablo Montero y Julio Camejo clasificaron.

Mono Osuna se veía como el Capataz de la semana en La Granja VIP

Tras la salida de Pascal, el equipo de Manelyk (Azalia, Mono Osuna, Bebeshita y Kunno) quedaron desconcertados por lo que empezaron a hacer un plan. Mono Osuna estaba convencido de que ganaría el día de hoy el juego por el Capataz y mencionó que mandaría a Natalia Alcocer al Duelo de Nominación del martes, pero sus planes no fueron como esperaban, ya que no pudo clasificar al juego.

