¡Nadie lo esperaba! Los secretos que soltaron Fernando, Manelyk y Mónica que dejaron en shock a los Granjeros

La dinámica de los secretos volvió a provocar risas en La Granja VIP, y esta vez Fernanda, Manelyk y Mónica quedaron al descubierto con confesiones inesperadas. Fernando contó que un día no alcanzó a llegar al baño de camino al trabajo, por lo que terminó haciéndose popó y tuvo que continuar su día mientras llevaba su ropa interior hasta que decidió tirarla a la basura. Por su parte, Manelyk sorprendió al revelar que su nuevo crush dentro de la Granja es Rafa. Finalmente, Mónica Escobedo confesó que no le gusta perder y que, por eso, hace trampa cuando juega juegos de mesa, provocando risas entre sus compañeros.