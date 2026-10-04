¡Nadie se pudo resistir! La canción de La Granja VIP pone a bailar a todos los Granjeros

Los granjeros de La Granja VIP arrancaron la mañana con el mejor de los ánimos y dejaron claro que, al menos por unos minutos, no hubo espacio para las tensiones. En cuanto comenzó a sonar la canción de la granja, varios de ellos se levantaron y comenzaron a bailar, contagiando rápidamente al resto.

La música convirtió el despertar en una pequeña fiesta dentro de la casa, mientras los participantes disfrutaban del momento y se movían al ritmo de la canción. La escena llamó la atención por la energía con la que comenzaron el día, demostrando que también pueden compartir momentos de diversión y compañerismo antes de enfrentarse a una nueva jornada de competencia.