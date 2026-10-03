¡Se preparan para el ring! Los Granjeros ya planean su estrategia para la PELEA de La Granja VIP

La próxima lucha ya comienza a tomar forma dentro de La Granja VIP, pues Fernando, Pascal, Mono, Pimpi y Pablo se reunieron para planear cómo enfrentar este nuevo reto. Los Granjeros no solamente están pensando en los movimientos que utilizarán, sino también en la estrategia que seguirán durante la pelea y hasta en la manera en que harán su entrada.

Pimpi tomó un papel importante durante la conversación y dejó claro que, aunque se trata de una dinámica dentro del reality, deben asumirla con profesionalismo. Ahora, los cinco Granjeros afinan cada detalle para llegar preparados y demostrar que están dispuestos a darlo todo sobre el ring.