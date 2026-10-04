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Natalia Alcocer no suelta a Niurka y vuelve a exhibir su FUERTE reacción

El pleito de las Granjeras sigue dando de qué hablar dentro de La Granja VIP

Natalia Alcocer volvió a hablar sobre su conflicto con Niurka mientras conversaba con Kevyn “Bicolor”. La participante recordó el momento en que repartía las calcetas con patas de pollo entre los Granjeros y aseguró que le pareció una falta de respeto la reacción de Niurka pese a los problemas que han tenido, ya que ella los dejó de lado en ese momento porque le parecía una grosería no regalarle un par a la cubana.
Natalia explicó que, lejos de tomarlo como una situación cualquiera, consideró que Niurka reaccionó de una manera muy agresiva con ella, pues le gritó y le respondió de muy mala manera. Para Natalia, esa actitud terminó confirmando el distanciamiento que existe entre ambas dentro de La Granja VIP.

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