Natalia Alcocer no suelta a Niurka y vuelve a exhibir su FUERTE reacción

Natalia Alcocer volvió a hablar sobre su conflicto con Niurka mientras conversaba con Kevyn “Bicolor”. La participante recordó el momento en que repartía las calcetas con patas de pollo entre los Granjeros y aseguró que le pareció una falta de respeto la reacción de Niurka pese a los problemas que han tenido, ya que ella los dejó de lado en ese momento porque le parecía una grosería no regalarle un par a la cubana.

Natalia explicó que, lejos de tomarlo como una situación cualquiera, consideró que Niurka reaccionó de una manera muy agresiva con ella, pues le gritó y le respondió de muy mala manera. Para Natalia, esa actitud terminó confirmando el distanciamiento que existe entre ambas dentro de La Granja VIP.