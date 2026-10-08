Natalia Alcocer se autoproclama “la güera consentida” de Pablo Montero y crece el coqueteo en La Granja VIP

Pablo Montero no se sentía del todo bien y Natalia se acercó para saber cómo continuaba, dando paso a un momento que llamó la atención dentro de La Granja VIP. Mientras platicaban, la participante aprovechó para bromear y aseguró que ella es “la güera consentida” de Pablo Montero.

La declaración provocó un intercambio coqueto entre ambos, quienes han comenzado a mostrarse cada vez más cercanos durante la convivencia. Aunque por ahora se trata de un juego y coqueteo entre los participantes, el momento no pasó desapercibido entre sus compañeros y seguidores del reality. La cercanía entre Natalia y Pablo continúa generando curiosidad sobre si este acercamiento podría crecer.