¿Tuvieron una relación? Pablo Montero cuenta la versión de su historia con Ivonne Montero

La dinámica de los secretos en La Granja VIP continúa dejando confesiones inesperadas. Después de que Ivonne Montero compartiera anteriormente una historia relacionada con Pablo Montero, ahora fue el cantante quien aprovechó la actividad de los papeles para contar su propia versión de lo que ocurrió entre ellos hace varios años. Pablo recordó que él e Ivonne coincidieron en una telenovela, aunque aclaró que nunca tuvieron escenas juntos ni llegaron a convivir demasiado durante las grabaciones. Sin embargo, aseguró que desde entonces le parecía una mujer muy guapa y posteriormente decidió invitarla a participar en uno de sus videos musicales.

Pablo Montero recuerda cómo comenzó todo con Ivonne

De acuerdo con el relato de Pablo, Ivonne aceptó la invitación porque en aquel momento comenzaba su carrera y él ya contaba con mayor reconocimiento dentro del medio artístico. Fue entonces cuando, según su versión, acudió a la casa de la actriz. El cantante contó que, al encontrarse con Ivonne, se lanzó sobre ella. Pablo reconoció que la actriz se habría asustado ante la situación y relató que ella comenzó a golpearlo para conseguir que saliera de su casa.

La situación habría terminado con Pablo fuera del domicilio y con algunos de sus objetos personales en el lugar. Según recordó, durante el altercado se le cayeron sus lentes y su sombrero, por lo que al día siguiente decidió enviar a su chofer para recuperarlos. Sin embargo, de acuerdo con Ivonne, respondió que si el señor Montero era tan valiente, entonces debía presentarse personalmente por sus pertenencias. El cantante aseguró que finalmente decidió no regresar y nunca fue por sus lentes ni por su sombrero.

La confesión provocó interés entre los Granjeros, especialmente porque ocurrió dentro de una dinámica en la que cada participante debía escribir un secreto o una experiencia personal para después compartirla frente al grupo. Así, Pablo terminó poniendo sobre la mesa una versión distinta de una historia que Ivonne ya había contado, dejando que los demás participantes conocieran cómo recuerda él aquel encuentro que ocurrió cuando ambos comenzaban sus carreras.