¿Traición a Manelyk? Natalia destapa la oferta que Azalia le hizo para no ser eliminadas de La Granja VIP (VIDEO)

Natalia Alcocer sabe que muchos de sus compañeros quieren verla fuera de La Granja VIP y que por eso necesita alianzas. Aun así, no está segura de si debe confiar en Azalia Ojeda, quien le habría ofrecido hacer una tregua para no quedar nominadas y así asegurar su permanencia, revelándole incluso detalles de la estrategia que Manelyk y su equipo pretenden seguir para el siguiente Miércoles de Asamblea.