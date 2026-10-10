¡Ni entrenando descansaba! Manelyk revela cómo memorizaba sus diálogos para el teatro

Manelyk González sorprendió al hablar con Julio sobre una faceta artística que resultó mucho más exigente de lo que imaginaba: el teatro. Durante su conversación en La Granja VIP, la influencer recordó que los ensayos eran especialmente pesados y que prepararse para subir al escenario requería mucho más tiempo del que esperaba.

La preparación no terminaba al salir del teatro, pues continuaba repasando y memorizando su guion incluso mientras hacía ejercicio. Así, Mane descubrió que interpretar una obra implicaba una disciplina constante, en la que debía aprovechar prácticamente cualquier momento para aprenderse sus diálogos y llegar preparada a cada función.