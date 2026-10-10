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¡Ni entrenando descansaba! Manelyk revela cómo memorizaba sus diálogos para el teatro

La influencer no imaginaba lo exigente que sería hacer teatro y terminó repasando su guion fuera de los ensayos

Manelyk González sorprendió al hablar con Julio sobre una faceta artística que resultó mucho más exigente de lo que imaginaba: el teatro. Durante su conversación en La Granja VIP, la influencer recordó que los ensayos eran especialmente pesados y que prepararse para subir al escenario requería mucho más tiempo del que esperaba.
La preparación no terminaba al salir del teatro, pues continuaba repasando y memorizando su guion incluso mientras hacía ejercicio. Así, Mane descubrió que interpretar una obra implicaba una disciplina constante, en la que debía aprovechar prácticamente cualquier momento para aprenderse sus diálogos y llegar preparada a cada función.

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