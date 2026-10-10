¿Manelyk González estuvo a punto de casarse? Así fue su compromiso con Jawy Méndez

Manelyk González ha protagonizado romances que dieron mucho de qué hablar, pero pocos tuvieron tantos giros como el que vivió con Jawy Méndez. Los exintegrantes de Acapulco Shore mantuvieron una relación marcada por reconciliaciones, momentos románticos y conflictos que terminaron por separarlos. Incluso llegaron a comprometerse y parecía que su historia tendría un desenlace frente al altar. Sin embargo, detrás de aquella propuesta de matrimonio había una situación que la influencer reveló tiempo después y que cambió la percepción de su compromiso. Aunque en su momento aceptó el anillo, posteriormente reconoció que casarse no era lo que realmente quería.

¿Por qué Manelyk aceptó casarse con Jawy Méndez si no quería una boda?

En enero de 2021, Jawy le pidió matrimonio a Manelyk durante la celebración de su cumpleaños, en una propuesta que sorprendió a la influencer frente a sus amigos y que quedó vinculada a la historia de la pareja en Acapulco Shore. La escena emocionó a sus seguidores, quienes esperaban que ambos finalmente llegaran al altar después de varios años juntos.

No obstante, en noviembre de 2022, Mane habló sobre aquella experiencia durante una conversación en el podcast de Luis “Potro” Caballero. Ahí explicó que aceptó el anillo por la presión que sintió al estar rodeada de invitados y cámaras, pues consideraba que una propuesta de esa importancia debía ocurrir en un momento íntimo, únicamente entre la pareja. La influencer fue contundente al explicar cómo se sentía en aquel momento: “Yo no me quería casar. Yo ni siquiera quería irme a vivir con él”, declaró. También contó que sintió que la propuesta terminó robándole protagonismo a su cumpleaños, ya que todos comenzaron a felicitarla por el compromiso.

Una historia de amor que terminó antes de llegar al altar

El compromiso no duró demasiado. Durante 2021, la pareja puso fin a su relación y sus planes de boda quedaron cancelados. Posteriormente, el anillo también se convirtió en tema de conversación pública, pues Manelyk se lo devolvió a Jawy tras la ruptura. Así, el romance que parecía encaminarse hacia el matrimonio terminó convirtiéndose en una de las historias sentimentales más comentadas de ambos. Con su participación en La Granja VIP, el pasado de Mane vuelve a despertar curiosidad entre quienes siguen su trayectoria y recuerdan la relación que alguna vez la llevó a estar comprometida.