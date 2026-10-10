¡Ni la comida de las vacas distinguen! Rafa Mercadante se molesta por un GRAVE error en La Granja VIP

Rafa Mercadante se llevó una sorpresa al acudir a alimentar a las vacas de La Granja VIP, pues descubrió que los animales tenían muchísima hambre porque habían confundido su pastura con paja. Al darse cuenta de lo ocurrido, el participante expresó su molestia y cuestionó que, después de cuatro semanas en la granja, todavía no supieran distinguir entre ambos materiales.

La situación encendió las alarmas sobre el cuidado de los animales, ya que las vacas se habían quedado sin comer. Rafa no pudo ocultar su indignación ante un error que consideró básico después de tanto tiempo en el reality.