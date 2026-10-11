¡Niurka hizo todo el trabajo! La Granjera se quejó con Julio Camejo porque los Peones se quedaron dormidos

Niurka sorprendió en La Granja VIP al contarle a Julio que ya había alimentado a todos los animales. Durante su conversación, él le comentó que quizá sus compañeros le reclamarían algo, pero la vedette dejó claro que no piensa quedarse callada si eso sucede. Niurka defendió su decisión y señaló que los demás se habían quedado dormidos mientras ella cumplía con las tareas de la granja. Ante esto, Julio reconoció su esfuerzo y compartió su opinión de que ella es la Peón de oro. ¿Sus compañeros le reclamarán por adelantarse a las labores?