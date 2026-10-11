Niurka volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que más molestia generan en la convivencia de La Granja VIP: el desperdicio de alimentos. Durante una conversación con Kunno, la vedette contó que encontró una gran cantidad de verduras que habían terminado en la basura, aunque todavía estaban en perfectas condiciones para consumirse. Lejos de dejarlas ahí, decidió rescatarlas y aprovecharlas para preparar una sopa de verduras que, según comentó, quedó muy rica. Sin embargo, lo que pudo convertirse en una simple anécdota de cocina también abrió la puerta a una discusión sobre la manera en que algunos participantes aprovechan los recursos disponibles dentro del reality.

Niurka cuestiona que tiren comida que todavía sirve

¡Tiraron comida en buen estado! Niurka reclama el DESPERDICIO de alimentos en La Granja VIP|La Granja VIP

La molestia de Niurka no se centró únicamente en encontrar las verduras entre los desperdicios, sino en que alguien las considerara basura cuando todavía podían utilizarse para preparar alimentos. Para ella, desechar productos en buen estado representa una falta de cuidado y de valoración de la comida que tienen disponible en la granja. La situación llamó la atención porque los participantes deben organizarse para realizar distintas tareas y aprovechar los recursos de la casa. Por eso, tirar alimentos que aún pueden consumirse puede generar inconformidad entre quienes buscan utilizarlos de manera responsable.

Fernando Lozada y Pascal Nadaud quedan bajo sospecha

Durante la conversación también surgieron señalamientos sobre quiénes pudieron haber tirado las verduras. Fernando y Pascal fueron mencionados como posibles responsables, aunque no quedó confirmado que alguno de ellos hubiera cometido el desperdicio. Este detalle añadió tensión a la plática, pues el tema dejó de ser solamente el hallazgo de Niurka y se convirtió en una discusión sobre la responsabilidad de los granjeros al momento de manejar la comida.

¡Tiraron comida en buen estado! Niurka reclama el DESPERDICIO de alimentos en La Granja VIP|La Granja VIP

La decisión de rescatar las verduras y convertirlas en una sopa dejó una lección práctica sobre el aprovechamiento de los alimentos, pero también evidenció que la convivencia puede complicarse cuando los participantes no coinciden en la manera de cuidar los recursos. ¿Habrá algún reclamo directo para quienes presuntamente tiraron la comida en buen estado?