“Cómo no voy a estar enojada": Niurka se sincera sobre la PEOR TRAICIÓN de Natalia Alcocer en La Granja VIP (VIDEO)

Tras ser salvada por el público, Natalia Alcocer advirtió a sus rivales que no les será tan fácil sacarla de La Granja VIP. Y a la que no le gustó nada esta actitud, fue a Niurka, pues se enteró de que supuestamente está haciendo comentarios que podrían afectarla en su vida personal, una traición que no está dispuesta a permitir, sobre todo porque ya se metió con su familia, con su religión y ahora le preocupa que llegue al límite de provocar problemas con Bruno, su prometido y con el que quiere cumplir sus sueños.