Niurka confiesa cuál es su mayor sueño para cuando salga de La Granja VIP: “Tenemos unos terrenitos”

La llegada del Granjero número 21 causó mucha emoción en La Granja VIP, pues se trata de un integrante sumamente especial que muy seguramente se robará el corazón de todos y protagonizará muchos momentos divertidos. Además, al tratarse de un perrito cariñoso y juguetón, destapó el cariño de algunos de sus nuevos compañeros tienen por los animales, como Niurka, que ya reveló que está pensando en una forma de ayudarlos.

¿A Niurka le gustan los animales? Esta es la meta que tiene para apoyarlos tras salir de La Granja VIP

Durante una charla con Manelyk, la vedette se enterneció al ver al can dejándose acariciar por Bebeshita y afirmó que está muy bien que lo llevaran con ellos, pues cree que será feliz corriendo por el pasto y conviviendo con los demás. Fue aquí cuando Niurka se animó a contar que ella y Bruno, su prometido, tienen la idea de crear un tipo de santuario para alojar a muchos perros y que no deban estar en las calles.

"Qué buena onda que nos trajeron un perrito, sabes cómo va a correr feliz por todas partes. Mi sueño con Bruno es hacer como un rancho, porque tenemos unos terrenitos en Yucatán bastante grandes, para hacer una onda así. Como el nichito de amor, unas cabañitas para invitados, un ojo de agua y todo el espacio para los perritos, de todos los animalitos", dijo entusiasmada.

Esta no es la primera vez que Niurka habla de su amor por los perros en La Granja VIP Segunda Temporada. Hace apenas unos días, platicó con Mónica sobre lo mucho que extraña a sus "bebés", pues desde que se fue de Mérida para entrar al proyecto no los ve, ya que no le gusta que se estresen con los viajes y prefiere que siempre estén en su casa para que puedan estar libremente corriendo y descansando.

¿Cómo se llama el perrito de La Granja VIP?

De momento, el perro que se sumó como Granjero número 21 todavía no tiene bien definido un nombre. Esto porque tal como explicó Kristal Silva, se trata de un rescatado y por eso en La Granja VIP deberán ponerse de acuerdo para decidir cómo se va a llamar. Mientras que la propuesta de Eleazar Gómez, quien fue el encargado de presentarlo oficialmente, es "Trueno", pero falta que todos digan cuál es su mejor opción para este simpático integrante.