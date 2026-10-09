¿Niurka y Natalia Alcocer fingieron las peleas en La Granja VIP? La extraña confesión sobre su amistad

Natalia Alcocer pasó del odio al amor con Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de que hace unos días la tachaba de mal amiga y controladora, confesó que se siente tranquila de saber que están en una estrategia juntas y aseguró que tuvieron una plática en la que la vedette le dijo que no quería que fuera la quinta eliminada.