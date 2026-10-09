¿Niurka y Natalia Alcocer fingieron las peleas en La Granja VIP? La extraña confesión sobre su amistad
Luego de fuertes enfrentamientos en los que se dijeron de todo en La Granja VIP, Natalia dejó abierta la posibilidad de que su conexión con Niurka siga intacta.
Natalia Alcocer pasó del odio al amor con Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de que hace unos días la tachaba de mal amiga y controladora, confesó que se siente tranquila de saber que están en una estrategia juntas y aseguró que tuvieron una plática en la que la vedette le dijo que no quería que fuera la quinta eliminada.