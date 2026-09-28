Niurka revela la verdadera razón por la que NO puede irse contra Natalia en La Granja VIP a pesar de su traición

Luego del polémico Palenque que protagonizaron en La Granja VIP, todo parece indicar que la amistad entre Niurka y Natalia Alcocer ya está en un punto irremediable. Sin embargo, la vedette tiene muy claro que no quiere perjudicarla más allá del juego y no piensa meterse con ella, pues desde antes de que entraran a este proyecto se comprometió a darle protección.

Esta revelación se la hizo a escondidas a Azalia, con la que hace días se destapó que comparten creencias y que tienen ciertas reglas que no pueden romper. Por lo que Niurka avisó que así "La Vikinga" siga molestándola, no hay forma de que busque dañarla y piensa serle fiel a la promesa que le hizo cuando creía que eran amigas leales.

"Tú eres religiosa igual que yo y sabes el respeto que le tenemos. Ella (Natalia) me pidió ayuda y protección, yo la conecté con mi madrina. En la religión, si adoptas a alguien para protegerla, tú sabes que no lo dañas porque ya está en conocimiento de los santos. Entonces, yo entré acá con esa disciplina con respecto a Natalia, ¿me entiendes? No podría hacerle nada malo, para que entiendas lo honesta que estoy siendo", dijo la llamada "mujer escándalo".

¿Qué pasó con Niurka y Natalia Alcocer? El fuerte enfrentamiento con Manelyk en La Granja VIP que las llevó al límite

Aunque Niurka y Natalia ya llevaban varios días distanciadas en La Granja VIP porque no pudieron ponerse de acuerdo en las estrategias, fue en el Palenque con Manelyk que evidenciaron la gravedad de sus problemas. Esto porque durante la dinámica salieron a la luz duros reproches sobre sus lealtades y formas de ser.

Por su parte, Niurka dijo que lo que más le molestó de "La Vikinga", fue que usara cosas que ella contó en un momento vulnerable para tratar de afectarla, en especial porque involucró a sus hijos. Mientras que Natalia Alcocer aseguró que la vedette la trataba mal y por eso fue deslindándose de ella, pero que tomó la decisión porque no le gustó que insultara a Mane con cuestionamientos sobre su vida sexual.