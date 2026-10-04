¡No esperaban encontrar esto! Pascal y Fer Lozada descubren una gran inundación en La Granja VIP

La intensa lluvia que cayó durante toda la noche dejó una inesperada sorpresa en La Granja VIP. Al salir junto con los peones, Pascal y Fernando se encontraron con los terrenos completamente mojados y con una zona que acumuló tanta agua que prácticamente parecía una laguna.

Ante la profundidad del agua, los granjeros no pudieron evitar bromear y aseguraron que el lugar ya parecía una alberca. La escena mostró las consecuencias de la lluvia durante la madrugada y el cambio que tuvo el terreno de la granja en cuestión de horas. Ahora, los participantes tendrán que continuar con sus actividades mientras el agua permanece acumulada en distintas zonas.