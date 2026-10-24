¿No le gustó el nombre? Kevyn “Bicolor” confiesa cómo quería llamar al potrillo de La Granja VIP

En La Granja VIP, Kevyn compartió que le habría gustado llamar Bronco al potrillo que nació en el reality, pues considera que tiene la actitud y la apariencia de un caballo relacionado con la famosa agrupación musical. El granjero recordó que en el primer álbum del grupo aparecía un caballo negro, algo que reforzó su idea. Además, reveló que le encantaría que Bronco interpretara la canción que compuso junto a Julio Camejo especialmente para el potrillo. Así, Kevyn imaginó una conexión entre el nuevo integrante de la granja y la música de una agrupación que admira