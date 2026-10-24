La estrategia de Julio Camejo para elegir al mejor y peor Peón MOLESTA a Los Disfuncionales en La Granja VIP: esto le dijeron

Julio Camejo provocó el desacuerdo de sus compañeros de Los Disfuncionales en La Granja VIP al negarse a utilizar la elección del mejor y peor Peón como parte de una estrategia para beneficiar a su equipo. Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Pablo Montero intentaron convencerlo de modificar su decisión, pero el actual Capataz insistió en que debía respetar la promesa que les había hecho a los participantes.

¿Qué estrategia de Julio Camejo molestó a Los Disfuncionales en La Granja VIP?

La conversación comenzó cuando Natalia se acercó al actor para proponerle una jugada que, según explicó, podría ayudarlos a recuperar la capitanía durante la siguiente semana. Su idea consistía en entregarle el reconocimiento de Peón de Oro a Daniela Alexis “Bebeshita”, independientemente de quién hubiera tenido el mejor desempeño.

Sin embargo, Camejo rechazó inmediatamente la propuesta porque ya había establecido que premiaría a quien más se esforzara en las actividades. “No puedo ir en contra de lo que yo propuse”, respondió.

Niurka intervino para recordarle que estaban participando en una competencia y que podían aprovechar las decisiones relacionadas con los Peones para obtener una ventaja.

“Pero vamos a jugar, niño”, insistió.

¡Zafarrancho en el Rancho! Así fue el pleito cruzado entre Manelyk y Niurka en La Granja VIP; "¡Vieja guanga, payasa, ridícula!

Por su parte, Pablo interpretó la negativa como una señal de que su compañero estaba dejando de colaborar con la estrategia colectiva. “Entonces ya te estás saliendo de la jugada, mijo”, le reclamó.

Julio negó que quisiera apartarse del equipo y explicó que comprendía la intención de sus aliados, pero no estaba dispuesto a incumplir su palabra. “Yo sé que la jugada es esa, pero nosotros no somos eso. Nosotros no rompemos las reglas así como ellos”, sostuvo.

¿Por qué querían que Bebeshita fuera elegida Peón de Oro?

La propuesta de Los Disfuncionales tenía un objetivo concreto: utilizar el reconocimiento para influir en la elección del Peor Peón y evitar que uno de sus aliados terminara perjudicado.

Niurka explicó que, si Bebeshita recibía esa distinción, podría señalar a uno de los integrantes del equipo contrario. “Hay que meter a la Bebeshita para que Bebeshita escoja a uno de ellos como Peor Peón”, planteó.

La estrategia surgió después de una semana en la que Manelyk, Daniela Alexis, Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna desempeñaron las labores de Peones, mientras Camejo estuvo al frente de La Granja.

No obstante, el Capataz recordó que ya había hablado con sus compañeros y les había asegurado que el reconocimiento dependería exclusivamente de su trabajo.“Yo fui con ellos y les dije: ‘Señores, voy a darle el Peón de Oro al que mejor trabaje’”, explicó.

También mencionó que Fernando había aceptado ese desafío y se había comprometido a esforzarse para conseguir la distinción.

Natalia Alcocer cuestiona a Julio Camejo y le retira su apoyo

La insistencia del actor provocó nuevos reclamos de Natalia, quien recordó lo ocurrido durante la semana anterior para cuestionar la manera en que se habían otorgado los reconocimientos.

Según su versión, Kevyn “Bicolor” Contreras no había sido quien mejor trabajó, pues consideraba que Fernando y ella misma habían tenido un desempeño superior. “La semana pasada Kevyn no fue el mejor Peón. Fernando fue mejor Peón de Oro y yo fui mejor Peona de Oro”, aseguró.

Alcocer también afirmó que había tenido que despertar a Bicolor para que cumpliera con sus actividades y cuestionó que Julio hubiera aceptado anteriormente una decisión que, desde su perspectiva, no respondía al esfuerzo individual.

Pese a los argumentos de su compañera, Camejo mantuvo su negativa. “Eso te lo digo de una vez, eso no va a pasar, hermano”, respondió cuando Pablo volvió a insistir en que debían beneficiar a Bebeshita.

La conversación terminó por provocar una declaración de Natalia, quien manifestó que ya no participaría en esa estrategia. “Ay, no, Julio. Ya, no cuentes conmigo”, expresó.

¿A quién quiere elegir Julio Camejo como mejor y peor Peón?

Cuando Pablo le preguntó directamente a quién pensaba otorgar el reconocimiento, el actor respondió que Manelyk se lo había ganado por mucho, aunque también destacó el trabajo de Fernando, quien, según explicó, solamente había provocado una multa.

Además de defender su evaluación, Camejo expuso dos razones por las que no aceptaría la propuesta de sus aliados: cumplir con su promesa y evitar que el público cuestionara su manera de jugar. “Por dos razones: una, porque lo prometí y así lo dije; dos, porque nos vamos a echar a todo el mundo encima”, argumentó.