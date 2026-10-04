¡No se disculpará! Kevyn “Bicolor” asegura que no le pedirá perdón a este Granjero

Kevyn “Bicolor” habló con Rafa y otros granjeros sobre lo ocurrido durante la fiesta, donde reconoció que no recuerda todo lo que pasó. Mientras Kenny consideró que simplemente fue una fiesta y que había que darle vuelta a la página, Julio le recomendó asumir su responsabilidad y ofrecer una disculpa a quien correspondiera.

Entre los señalamientos estuvo el conflicto con Pascal, pues Kevyn aseguró que él lo había golpeado, algo que los demás le aclararon que no ocurrió. Ante esto, le sugirieron pedirle perdón a Pascal por la acusación. Sin embargo, Kevyn fue contundente y aseguró que no piensa ofrecerle ninguna disculpa, manteniendo su postura frente al conflicto.