“No valía la pena”: Fernando Lozada cuestiona a Natalia por el Huevo de Oro

Fernando Lozada no ocultó su desacuerdo con la decisión de Natalia de apostar el presupuesto de todos por el Huevo de Oro. El participante señaló que no entiende por qué ella eligió arriesgar un beneficio que pertenece a toda la granja, en lugar de competir directamente por conseguir el huevo, como suelen hacerlo los demás.

Para Fernando, la jugada no representó un beneficio suficiente para justificar poner en riesgo el presupuesto colectivo. Incluso cuestionó que Natalia haya tomado esa decisión cuando, desde su perspectiva, el premio obtenido no lo ameritaba. El comentario dejó clara su inconformidad con una estrategia que podría afectar a todos los habitantes de la granja.