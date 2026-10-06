“Se sienten muy ching0ncit0s": Pablo Montero apunta contra Manelyk en La Granja VIP y hace insólita acusación (VIDEO)

Pablo Montero dejó de ser Peón en La Granja VIP gracias a que Pimpinela usó un beneficio a su favor. Sin embargo, esta estrategia no le gustó a todos, en especial a Manelyk y su equipo, quienes consideraron que no lo merecía porque fue de los que más faltas cometió en la semana 4. Lo que no se esperaban, es que el cantante los confrontaría y hasta terminó pidiéndole a Manelyk que no esté hablando a sus espaldas, ya que él no lo hace y piensa que no es correcto que se sientan con el poder de estar criticando el trabajo de los demás.