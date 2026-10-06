Manelyk quiere romper la tregua con Niurka en La Granja VIP y advierte por qué NO puede confiar en su enemiga

La rivalidad entre Niurka y Manelyk es una de las más controversiales en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque desde el primer día dejaron en claro que no se soportaban y hasta tuvieron fuertes peleas, pero también ambas saben que se necesitan para que el juego sea más divertido. Es por esto que habían acordado hacer una tregua, pero podría acabarse antes de lo previsto porque una de ellas no tiene confianza.

Y la que está dudando de si está bien seguir de aliada con su enemiga, es Mane, pues es consciente de que una traición es inevitable y prefiere terminar con el tema antes de que sea demasiado tarde. Por lo que en una charla con Kunno, Azalia y Mono, les aconsejó empezar a tomar distancia de personas a las que no contemplan en sus bloques, ya que de lo contrario existe la posibilidad de que esta cercanía se vuelva en su contra.

"Nosotros tenemos que ser más listos que ella (Niurka), para que cuando llegue acá, decirle no, no eres parte de nuestro equipo. Desde esa vez ya se lo dije, que se terminó la tregua y ya se terminó. No es nuestro team, por mucho que no estemos riendo con ella. Es lo mismo con Mónica, que tampoco es nuestra", dijo la llamada "reina de los realities".

Manelyk no tiene claro si debe seguir aliada con Niurka|ESPECIAL

¿Manelyk quiere eliminar a Niurka de La Granja VIP? Esto confesó

Si bien está pensando en terminar definitivamente esta tregua que ya hasta las estaba volviendo cercanas, Manelyk sí aclaró que no pretende nominar a Niurka ni tampoco busca que sea la siguiente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada. Sobre sus razones, señaló que es porque siempre tuvo claro cuál era la forma de jugar de la vedette y que sabe que debe estar atenta a sus movimientos, pero no se anticipará a nada.

"A Niurka yo no la voy a defender ni la voy a nominar, porque ella ya lo dijo desde hace tiempo: 'voy a traicionar a quien tenga que traicionar, voy a hacer alianzas con quien tenga que hacer alianzas'. Así que no nos sorprenda", concluyó Mane, quien igual se lamentó por la mala estrategia que siguieron para tratar de sacar a Natalia, pues no solo no lo lograron, sino que terminaron perdiendo a Kenny.